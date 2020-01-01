Ненужная передышка
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В Украине начал работу новый оператор ГТС

Анбандлинг окончательно выполнен.

В Украине начал работу новый оператор ГТС
Фото: facebook.com/tsoua2020

В Украине начал работу новый оператор газотранспортной системы - одноименная компания "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Директор компании Сергей Макогон в фейсбуке сообщил, что первая ночь прошла в штатном режиме.

"Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", - написал он.

Напомним, что ОГТСУ с 1 января 2020 года получит в управление газотранспортную систему и выйдет из группы "Нафтогаза". Ее материнской компанией теперь являются "Магистральные газопроводы Украины", находящиеся в подчинении Министерства финансов.

Выделение функции транзита газа из "Нафтогаза" (анбандлинг) было требованием Третьего энергопакета Европейского Союза.

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