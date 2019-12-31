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Украина подписала со Словакией последнее соглашение, необходимое для транзита с 2020 года

"Все части для транзита газа по украинскому маршруту на месте".

Украина подписала со Словакией последнее соглашение, необходимое для транзита с 2020 года
Фото: dt.ua

Компания "Оператор ГТС Украины" и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream заключили межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement).

Об этом говорится в твиттере вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

"Приветствую межоператорское соглашение, заключенное между Украиной и Словакией и решительно поддерживаемое Еврокомиссией. Все части для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!" – написал он.

Напомним, что в течение ноября-декабря 2019 года компания ОГТСУ договорилась о взаимодействии на европейских правилах со всеми соседними операторами: польской GAZ-SYSTEM S.A., румынским TRANSGAZ, венгерским FGSZ ltd, молдавским "Молдовагаз", российским "Газпромом" и словацким Eustream.

ОГТСУ с 1 января 2020 года получит в управление газотранспортную систему и выйдет из группы "Нафтогаза". Ее материнской компанией будут "Магистральные газопроводы Украины", находящиеся в подчинении Министерства финансов.

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