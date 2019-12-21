Украина разблокировала реверс газа из Венгрии

Новый оператор ГТС уже имеет соглашения о взаимодействии с Польшей, Румынией и Венгрией.

20 декабря венгерский оператор FGSZ ltd и ООО "Оператор ГТС Украины" договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц, что полностью соответствуют правилам трансграничного сотрудничества и законодательству ЕС.

Фото: tsoua.com

Пресс-служба ОГТС информирует, что межоператорское соглашение о точках соединения между Венгрией и Украиной вступит в силу с первого газового дня 1 января 2020.

"Раньше, в 2015 году, венгерский оператор FGSZ и предыдущий оператор ГТС Украины (АО "Укртрансгаз") подписали соглашение на основе сетевого кодекса ЕС. Сейчас украинская и венгерская стороны договорились плавно продолжать сотрудничество для обеспечения бесперебойной передачи газа между странами после 1 января 2020 года. Важно заметить, что с 1 января 2020 года в точке соединения Берегово также будут применяться стандартные правила ведения бизнеса, которые до этого были заблокированы для других пользователей сети долгосрочным контрактом с Газпромом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый оператор ГТС уже имеет соглашения о взаимодействии с Польшей, Румынией и Венгрией. Переговоры о подобных контрактах со Словакией и Молдовой в настоящее время ведутся в ежедневном режиме, и, как ожидается, будут подписаны в ближайшее время.

Как сообщалось 18 декабря Украина разблокировала реверс газа из Румынии.