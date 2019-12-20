​Кабмин закрыл проект строительства аэропорта между Днепром и Запорожьем

Кабинет министров отказался от идеи строительства нового аэропорта "Приднепровье" между Днепром и Запорожьем.

Об этом говорится в постановлении правительства №1010 от 4 декабря, которым отменяется июньское постановление о порядке использования средств для проектирования и строительства аэропорт "Приднепровье".

Вместо этого правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных госбюджетом для проектирования и строительства аэродрома аэропорта "Днепр".

Напомним, что терминал действующего международного аэропорта "Днепропетровск" находится в собственности компании "Днеправиа" (связана с Игорем Коломойским), а взлетно-посадочная полоса принадлежит государству.

Предыдущая власть рассматривала возможность построить новый аэропорт в пгт Соленое - между Днепром и Запорожьем.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что рассчитывает, что уже через два года после начала работы нового аэропорта, его пассажиропоток составит 1,5-2 млн человек.