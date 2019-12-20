Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
ГлавнаяЭкономикаБизнес

​Кабмин закрыл проект строительства аэропорта между Днепром и Запорожьем

Правительство решило развивать существующий аэропорт в Днепре.

​Кабмин закрыл проект строительства аэропорта между Днепром и Запорожьем
Фото: mtu.gov.ua

Кабинет министров отказался от идеи строительства нового аэропорта "Приднепровье" между Днепром и Запорожьем.

Об этом говорится в постановлении правительства №1010 от 4 декабря, которым отменяется июньское постановление о порядке использования средств для проектирования и строительства аэропорт "Приднепровье".

Вместо этого правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных госбюджетом для проектирования и строительства аэродрома аэропорта "Днепр".

Напомним, что терминал действующего международного аэропорта "Днепропетровск" находится в собственности компании "Днеправиа" (связана с Игорем Коломойским), а взлетно-посадочная полоса принадлежит государству.

Предыдущая власть рассматривала возможность построить новый аэропорт в пгт Соленое - между Днепром и Запорожьем.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что рассчитывает, что уже через два года после начала работы нового аэропорта, его пассажиропоток составит 1,5-2 млн человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также