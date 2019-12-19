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"Нафтогаз" с удовольствием бы продал "Кировоградгаз", если позволит правительство, - Коболев

"Нафтогазу" принадлежит 51% акций "Кировоградгаза".

"Нафтогаз" с удовольствием бы продал "Кировоградгаз", если позволит правительство, - Коболев
Фото: Макс Левин

НАК "Нафтогаз Украины" готов продать свою 51%-ную долю в АО "Кировоградгаз". Об этом сообщил глава правления Андрей Коболев в отчете компании по реализации плана анбандлинга, передает "Интрфакс-Украина".

"С удовольствием бы его продали. Ждем покупателей. Если нам позволит правительство и найдется покупатель, мы бы его продали", - отметил Коболев.

Напомним, "Нафтогаз" смог сменить менеджмент "Кировоградгаза" и получить контроль над его управлением, только в июне 2017 года, ранее собрания акционеров срывались.

"Нафтогазу" принадлежит 51% акций "Кировоградгаза", "Инвестиционной компании "Финлекс-Инвест"– 32,9%.

В июне этого года экс-директора госпредприятия "Кировоградгаза" задержали по подозрению в растрате 8,6 млн гривен. Перед увольнением чиновник умышленно заключил договор купли-продажи газа на условиях, которые обеспечили растрату госсредств.

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