В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"
Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового года
Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового года
Боевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую область
Боевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую область
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины
СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Суд отпустил Пашинского под домашний арест
Суд отпустил Пашинского под домашний арест
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Приватбанк подал иск на $600 млн к Коломойскому в Израиле

Дело рассмотрит Окружной суд Тель-Авива.

Приватбанк подал иск на $600 млн к Коломойскому в Израиле
Фото: София Гаврилюк

Приватбанк 18 октября инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Также Приватбанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав дополненное исковое заявление, и продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более 3 млрд долларов (включая проценты) в Высоком Суде Англии и Уэльса.

"Сегодня все внимание в Украине и мире опять приковано к ПриватБанку. Сегодня апелляционный суд рассматривает вопрос о законности национализации банка. Мы ожидаем справедливого применения принципа верховенства права, что защитит интересы народа. Но каким бы ни было решение суда, наши клиенты должны знать, что Приватбанк работает в своем обычном режиме 24/7. В свою очередь, мы полностью разделяем позицию руководства страны о важности Приватбанка для финансовой стабильности и национальной безопасности. И мы готовы поддержать эту позицию не словом, а делом. Независимый  наблюдательный совет и правление банка согласно закону обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки причинил", - отмечается в заявлении, подписанном главой набсовета Шерон Иски и главой правления Петром Крумханзлом.

Напомним, что весной 2019 года государство проиграло Коломойскому несколько исков, связанных с национализацией Приватбанка.

Она состоялась в декабре 2016 года. Правительство Украины национализировало Приватбанк по предложению НБУ и бывших акционеров банка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. Коломойский говорил, что хочет получить компенсацию в 2 млрд долларов за Приватбанк.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Приватбанка против Коломойского и Боголюбова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также