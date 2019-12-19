Приватбанк подал иск на $600 млн к Коломойскому в Израиле

Приватбанк 18 октября инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Также Приватбанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав дополненное исковое заявление, и продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более 3 млрд долларов (включая проценты) в Высоком Суде Англии и Уэльса.

"Сегодня все внимание в Украине и мире опять приковано к ПриватБанку. Сегодня апелляционный суд рассматривает вопрос о законности национализации банка. Мы ожидаем справедливого применения принципа верховенства права, что защитит интересы народа. Но каким бы ни было решение суда, наши клиенты должны знать, что Приватбанк работает в своем обычном режиме 24/7. В свою очередь, мы полностью разделяем позицию руководства страны о важности Приватбанка для финансовой стабильности и национальной безопасности. И мы готовы поддержать эту позицию не словом, а делом. Независимый наблюдательный совет и правление банка согласно закону обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки причинил", - отмечается в заявлении, подписанном главой набсовета Шерон Иски и главой правления Петром Крумханзлом.

Напомним, что весной 2019 года государство проиграло Коломойскому несколько исков, связанных с национализацией Приватбанка.

Она состоялась в декабре 2016 года. Правительство Украины национализировало Приватбанк по предложению НБУ и бывших акционеров банка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. Коломойский говорил, что хочет получить компенсацию в 2 млрд долларов за Приватбанк.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Приватбанка против Коломойского и Боголюбова.