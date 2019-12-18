Глава ОГТСУ анонсировал следующий раунд переговоров с "Газпромом" на этой неделе

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), который будет управлять украинской газотранспортной системой с 1 января 2020 года, и "Газпром" на этой неделе проведут очередной раунд переговоров о возможном подписании межоператорского соглашения (interconnection agreement) и продолжении транзита в новом году.

Об этом сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон, передает Интерфакс-Украина.

В ходе отчета о реализации плана анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" в Киеве он указал, что отношения между компаниями в последнее время существенно улучшились, тогда как еще недавно "Газпром" не допускал специалистов украинского оператора на ГИС "Суджа".

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись газовые консультации в трехстороннем формате (Украина, Еврокомиссия и Россия) о возможности подписания нового контракта. Украина рассчитывает, что это будет новый 10-летний договор с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год.

В то же время в "Нафтогазе" донедавна были скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года. В последние недели наметился некоторый прогресс в переговорах, и президент Владимир Зеленский заявил о возможности среднесрочного транзитного договора.

Ранее сообщалось, что Украина разблокировала реверс газа из Румынии. Переговоры продолжались более трех лет.