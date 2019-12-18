Верховный суд Швейцарии отказал России в отмене компенсации "Укрнафте" за Крым

Верховный суд Швейцарии окончательно отказал России в просьбе отменить решение международного арбитражного суда в пользу "Укрнафты". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о решении суда от 12 апреля 2019 года, которым Россию обязали выплатить в пользу "Укрнафты" более 44 миллионов долларов компенсации за экспроприацию инвестиций "Укрнафты" в Крым.

В мае Россия обратилась в Верховный суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитража, но 12 декабря им было отказано.

"Кроме того, Верховный суд Швейцарии обязал Россию заплатить "Укрнафте" 155 000 швейцарских крон (более 380 000 грн) судебных трат. "Укрнафта" рассчитывает на то, что Россия отнесется к окончательному решению с уважением и проявит цивилизованность в исполнении", - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что решение Верховного суда от 12 декабря является окончательным и не подлежит обжалованию. Оно ставит точку в попытках РФ лишить "Укрнафту" возможности получить компенсацию за экспроприированные в Крым инвестиции.

"Решением международного арбитражного суда, которое Россия просила отменить, на РФ возложена ответственность за действия вооруженных формирований, которые в апреле 2014 совершили силовой захват административного офиса и автозаправок "Укрнафты" в Крыму, после чего инвестиции "Укрнафты" были формально экспроприированы оккупационной властью", - подытожили в "Укрнафте".

Напомним, в мае Россия подала апелляции на два решения международного суда в Гааге по искам украинских компаний за Крым.