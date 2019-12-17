Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
ГлавнаяПолитика

Суд в Крыму заочно арестовал "виновника" энергетической блокады полуострова

Энвера Кутия объявили в международной розыск.

Суд в Крыму заочно арестовал "виновника" энергетической блокады полуострова
Фото: EPA/UPG

Верховный суд Крыма оставил в силе решение первой инстанции о заключении под стражу при задержании на территории РФ или экстрадиции Энвера Кутия, который обвиняется российскими правоохранительными органами по ст. 208 "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".

Соответствующие решение приняла судья Елена Спасенова. При задержании на территории РФ или экстрадиции Энвер Кутия будет заключен под стражу сроком на два месяца, пишет Крымский процесс.

В ходе заседания прокурор приобщила к материалам дела постановление об объявлении Энвера Кутия в международной розыск. Адвокат по назначению возражал против избрания данной меры пресечения на том основании, что следствие не представило доказательств наличия у обвиняемого российского гражданства. При этом, по словам зашиты, субъектом преступления по данной уголовной статье являются граждане РФ.

В ходе заседания не оглашались обстоятельства, на основании которых Энвер Кутия обвиняется в преступлении по части 2 статьи 208 УК РФ. Однако в российских СМИ его называют непосредственным исполнителем подрыва ЛЭП в Херсонской области в 2015 году, что привело к энергетической блокаде Крыма.

Напомним, в результате подрыва четырех линий электропередачи на юге Украины, 22 ноября 2015 года,  Крым оказался полностью обесточен. Власти ввели режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. В целях экономии электроэнергии были остановлены стройки и заводы.

Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк не исключал, что к подрыву опор линии электропередачи в Херсонской области, по которым электроэнергия шла в оккупированный Крым, причастны россияне.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также