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Зеленский посетил Аллею Шехидов и украинский магазин в Баку

Украинский президент и его азербайджанский коллега почтили память погибших за независимость Азербайджана. 

Зеленский посетил Аллею Шехидов и украинский магазин в Баку
Фото: azertag.az

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Баку возложил цветы к "Вечному огню" и посетил Аллею Шехидов (Шехидляр хиябаны), передает местное СМИ Azertag

Украинский президент и его азербайджанский коллега Ильхам Гейдар оглы Алиев почтили память погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана. 

Также президенты обсудили развитие сотрудничества между странами, в том числе в сфере энергетики и инфраструктуру, сообщили в пресс-службе Владимира Зеленского.

"Нужно в полной мере использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать соответствующую инфраструктуру. Мы согласились активизировать сотрудничество в международных авиационных, автомобильных и железнодорожных сообщениях", - заявил Зеленский.

Кроме этого, в рамках визита в Азербайджан украинский президент посетил один из магазинов Ukrayna Mahsullari - сети торговых точек, где подаются украинские продукты. 

Фото: Telegram Zelenskiy/Official

Подробнее о том, чего ожидали от приезда украинского президента в Азербайджан, можно прочитать в материале LB.ua "Рассуждения накануне визита Владимира Зеленского в Баку"

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