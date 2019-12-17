Украинский президент и его азербайджанский коллега почтили память погибших за независимость Азербайджана.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Баку возложил цветы к "Вечному огню" и посетил Аллею Шехидов (Шехидляр хиябаны), передает местное СМИ Azertag.

Украинский президент и его азербайджанский коллега Ильхам Гейдар оглы Алиев почтили память погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Также президенты обсудили развитие сотрудничества между странами, в том числе в сфере энергетики и инфраструктуру, сообщили в пресс-службе Владимира Зеленского.

"Нужно в полной мере использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать соответствующую инфраструктуру. Мы согласились активизировать сотрудничество в международных авиационных, автомобильных и железнодорожных сообщениях", - заявил Зеленский.

Кроме этого, в рамках визита в Азербайджан украинский президент посетил один из магазинов Ukrayna Mahsullari - сети торговых точек, где подаются украинские продукты.

Фото: Telegram Zelenskiy/Official

Подробнее о том, чего ожидали от приезда украинского президента в Азербайджан, можно прочитать в материале LB.ua "Рассуждения накануне визита Владимира Зеленского в Баку".