Телеканал республиканцев назвал Луценко "героем, бившимся на восточном фронте"

Американский консервативный телеканал One America News опубликовал расследование, которое, по его мнению, должен разоблачить коррупцию семьи Байденов в Украине и доказать несостоятельность обвинений для импичмента Дональда Трампа.

Фильм базируется на встречах адвоката Трампа Руди Джулиани с бывшими генеральными прокурорами Виктором Шокином и Юрием Луценко, а также народным депутатом Андреем Деркачом. Другие американские СМИ раньше назвали эти встречи Джулиани "сомнительными".

В одном из эпизодов репортер Шанель Рион, представляя Луценко американскому зрителю, описывает его как "героя в определенных кругах".

"Луценко бился на восточном фронте вместе с женой и сыновьями, встречая российские танки и защищая суверенитет Украины", - говорится в сюжете.

Напомним, что в 2014 году Луценко был советником и.о. президента Александра Турчинова и президента Петра Порошенко.

В конце того же года был избран в Верховную Раду по списку "Блока Петра Порошенко".

С 12 мая 2016 года по 29 августа 2019 года занимал пост генерального прокурора Украины.