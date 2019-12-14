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Белый дом уменьшил количество сотрудников, которым разрешено слушать разговоры Трампа

Теперь их назначает лично президент.

Белый дом уменьшил количество сотрудников, которым разрешено слушать разговоры Трампа
Фото: EPA/UPG

Советники президента США Дональда Трампа ограничили число сотрудников администрации, которым разрешено слушать его телефонные разговоры с иностранными лидерами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

"Теперь доступ к телефонным звонкам президента есть только у сотрудников администрации, назначенных лично Трампом. Список этих людей утверждает советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен. В их числе — его заместитель Мэтт Поттингер, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани и его заместитель Роб Блэр", - говорится в сообщении.

Ранее слушать телефонные разговоры Трампа могли помощники-эксперты по различным сферам или странам, с лидерами которых беседовал президент. По словам собеседников CNN, доступ к стенограммам этих бесед теперь также имеет ограниченный круг лиц.

Как заявил источник телеканала, такие меры приняты, чтобы предотвратить утечку информации, касающейся этих разговоров. 

Еще один собеседник CNN в шутку назвал изменения "правилом Виндмана" - в честь подполковника Александра Виндмана, сотрудника Совета нацбезопасности. Он был одним из тех, кто присутствовал при телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля.

Напомним, президенту США грозит импичмент из-за телефонного разговора с Зеленским, во время которого он, по мнению демократического большинства в Конгрессе, оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении политического противника - Джо Байдена.

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