Резников: В Кремле не приняли окончательно решение по местным выборам на Донбассе

В Кремле ещё не приняли окончательно решение по местным выборам на оккупированном Донбассе. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске - Алексей Резников.

«Соразмерно моим ощущениям, Россия еще для себя не приняла решение, что она вообще собирается делать. Думаю, они взвешивают: вернуть нам без контроля над границей, провести выборы под дулами автоматов и сформировать местные власти, которые легитимизируют боевиков, – это для них идеальный сценарий. Но мы на него-то не пойдем, как бы они ни хотели. Мы мечтали провести выборы местные совместно со всеми другими в 2020 году осенью», - отметил юрист.

Резников полагает, что Россия взяла определённую паузу, чтобы лучше присмотреться к действия официального Киева.

«Думаю, они сейчас действительно определяются с тем, что собой представляет новая украинская власть. Им же тоже было любопытно, какие мы на переговорах – в первую очередь президент Зеленский, – что будет дальше. То есть, они за нами наблюдают», - добавил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил о желании изменить 9-й пункт Минских соглашений, где прописанвопрос возвращения Украине контроля над границей между оккупированными районами Донбасса и Россией. Напомним, что в нынешней редакции Минских соглашений говорится, что контроль над границей Украина начнет получать только после проведения выборов.