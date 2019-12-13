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Пожар на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" тушили более суток (Обновлено)

На второй палубе авианосца обнаружили тело второго погибшего.

Пожар на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" тушили более суток (Обновлено)
Фото: interfax.ru

Пожар на российском крейсера "Адмирал Кузнецов" потушили более чем через сутки после его возникновения. Об этом пишет "Радио.Свобода" со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексея Рахманова.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. На борту находились 400 человек, один человек погиб, еще 12 пострадали. Еще один член экипажа пропал без вести.

Обновление. "Радио.Свобода" со ссылкой на РосСМИ сообщило, что на крейсере "Адмирал Кузнецов" после того, как потушили пожар, обнаружили тело еще одного погибшего. По сообщениям, его нашли на второй палубе. Личность пока не установлена.

Ранее также сообщалось, что пожар на авианосце мог произойти из-за кучи мусора. Причиной пожара, по словам специалистов, стало попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь - от нее уже огонь перекинулся на электрокабели. По действующему регламенту экипаж корабля прежде, чем дать разрешение на проведение пожароопасных работ, должен был позаботиться об уборке мусора, но, видимо, не сделал этого.

Напомним, в октябре прошлого года в Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов". Сообщалось, что авианосец получил повреждения из-за падения башенных кранов. Во время инцидента пострадали четверо работников судоремонтного завода.

В 2016 году "Адмирал Кузнецов" участвовал в военной операции в Сирии, с него были совершены более 400 боевых вылетов российских истребителей. Два истребителя потерпели крушения: Су-33 во время захода на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов" выкатился за пределы палубы и упал в море, во втором случае при заходе на посадку разбился МиГ-29.

Британские вооруженные силы, сопровождающие "Адмирал Кузнецов" на обратном пути после бомбардировок в Сирии, назвали российской авианосец "кораблем позора".

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