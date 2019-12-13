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Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Его обвиняют в убийстве начальника службы спецназа "Альфа" Усена Ниязбекова.

Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Фото: april.kg

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве начальника службы спецназа "Альфа" Усена Ниязбекова. Об этом сообщает ресурс Kloop.

Глава МВД страны Кашкар Джунушалиев заявил, выстрел, из-за которого погиб Ниязбеков, был из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева. Ниязбеков погиб 7 августа во время штурма дома Атамбаева в селе Кой-Таш от пулевого ранения в грудь.

Депутат парламента Тынчтык Шайназаров заявил, что ответственность за события в Кой-Таше «целиком и полностью лежит» на Атамбаеве и его сторонниках.

«Атамбаев и его сторонники пытались дискредитировать государственную власть и готовили массовые беспорядки. Ответственность за события 7 и 8 августа в селе Кой-Таш целиком и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, планировавших вооруженный отпор законным действиям сотрудников правоохранительных органов и последующий насильственный захват власти», - подчеркнул он.

Напомним, Атамбаева подозревали в нескольких тяжких преступлениях, в том числе организации массовых беспорядков и убийстве во время беспорядков 7-8 августа. Ему предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль. Атамбаев также подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

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