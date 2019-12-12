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Заместитель госсекретаря США назначен послом в России

Сенат США утвердил кандидатуру Салливана 70 голосами.

Заместитель госсекретаря США назначен послом в России
Фото: EPA/UPG

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан назначен новым американским послом в Москве.

Как сообщает "Радио Свобода", Сенат США утвердил кандидатуру Салливана 70 голосами как республиканцев, так и демократов.

Прежний посол Джон Хантсман ушел с поста в октябре, после чего в Сенат была внесена кандидатура Салливана. 

Он не является карьерным дипломатом, по образованию он юрист с большим опытом работы на государственной службе. Когда Салливан прибудет в Москву - пока не известно.

На слушаниях в Сенате перед утверждением его кандидатуры Салливан критиковал Россию, помимо прочего, за аннексию Крыма и вмешательство в выборы в США в 2016 году. Он также высказывался против сооружения газопровода "Северный поток – 2", называя его угрозой энергетической безопасности Европы.

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