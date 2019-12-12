В Израиле пройдут третьи за год досрочные выборы парламента

В Кнессете снова не смогли создать коалицию.

В Израиле весной пройдут третьи за год досрочные выборы парламента.

Как сообщает newsru.co.il, сегодня в полночь истек последний срок, отведенный депутатам на формирование коалиции. Они сделать этого не сумели.

В связи с этим Кнессет проголосовал за свой роспуск и назначение выборов на 2 марта 2020 года.

Выборы в Кнессет 23-го созыва станут третьими парламентскими выборами за последние 11 месяцев. Напомним, что выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись 9 апреля 2019 года. Партия "Ликуд" Нетаньяху и оппозиционная "Кахоль-лаван" Бени Ганца получили по 35 мандатов. Этот Кнессет был распущен 30 мая 2019 года, так как Биньямину Нетаниягу не удалось сформировать коалицию.

Кнессет 22-го созыва был избран 17 сентября 2019 года. "Кахоль-лаван" получил 33 мандата, "Ликуд" - 31. Однако так как ни Нетаньяху, ни Ганц не смогли сформировать коалицию, его тоже пришлось распустить в ночь на 12 декабря.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работу должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.