Израиль увидел "пособников нацистов" в списке юбилеев, утвержденном Радой на 2020 год

В их числе оказался даже Максим Зализняк, живший в 18 веке.

Посольство Израиля заявило, что Верховная Рада решила отмечать в 2020 году юбилеи "многочисленных пособников нацистов".

Об этом говорится в письме посольства от 6 декабря.

Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев.

Посольство называет 10 человек, которых считает "пособниками нацистов":

Владимир Кубийович (ученый, историк, географ, энциклопедист, главный редактор "Энциклопедии украинознавства")

Максим Зализняк (руководитель восстания Колиивщины в 18 веке)

Василий Левкович (полковник УПА)

Улас Самчук (писатель, журналист)

Василий Сидор (полковник УПА)

Кирилл Осьмак (член Украинской Центральной Рады, президент Украинской главной освободительной рады)

Александр Вышнивский (полковник армии УНР, историк)

Василий Галас (полковник УПА)

Ярослав Старух (публицист, политический и военный деятель)

Андрей Мельник (глава провода ОУН)

"Учитывая наши хорошие отношения, мы требуем пересмотреть включение этих противоречивых личностей в список людей, который будет официально отмечен в вашей стране", - сказано в письме.