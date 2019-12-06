ПАСЕ не обязана исключать депутатов России из-за аннексии Крыма, - Венецианская комиссия

Однако в отдельных случаях такие санкции могут быть применены.

Парламентская ассамблея Совета Европы не обязана отказывать в признании полномочий депутатов от государства-члена, если оно аннексировало часть другого государства. К такому выводу пришла Европейская комиссия "За демократию через право", также известная как Венецианская, пишет "Украинская правда".

Документ планируется опубликовать в понедельник, 9 декабря. Он был подготовлен по запросу регламентного комитета ПАСЕ для разъяснения того, может ли ассамблея признавать полномочия делегации Госдумы, учитывая, что в избрании ее депутатов принимали участие жители аннексированного Крыма.

Так, комиссия подтвердила, что и Совет Европы, и его государства-члены "имеют четкое обязательство не признавать аннексию, явно или неявно". Оно распространяется и на ПАСЕ.

"Но "это не обязательно должно приводить к лишению полномочий всей делегации государства, которое осуществило аннексию". То есть наличие в составе России аннексированного Крыма не обязательно лишает российских депутатов права на участие в ПАСЕ", - уточнили в СМИ, ссылаясь на заключение ВК.

Однако в отдельных случаях в ПАСЕ все таки могут применяться санкции против депутатов от России, избранных по партийным спискам, только из-за факта голосования за них в Крыму. Возможно даже лишение полномочий всех или части российских депутатов.

"Значение имеет то, были ли крымские голоса решающими для избрания депутатов или партии, которая попала в Госдуму. ПАСЕ, принимая решение о признании полномочий, "должна оценивать влияние включения аннексированной территории или финальные результаты выборов... и определить, должны ли быть полномочия подтверждены или отменены в целом или частично", - говорится в заключении комиссии.

Напомним, в 2014 году российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года, как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать России право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.

В апреле 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятия санкционного давления с РФ.

25 июня 2019 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая вернула Российской Федерации право голоса на заседаниях Ассамблеи.