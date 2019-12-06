Подконтрольный Российской Федерации Киевский районный суд Симферополя продлил арест украинскому активисту Олегу Приходько.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По его информации, Приходько останется под стражей до 10 февраля 2020 года.

Заседание проходило в закрытом режиме.

"Суд обосновал свое решение тем, что Олег Аркадьевич имеет гражданство Украины, совершил особо тяжкое преступление и может скрыться на территории Украины или угрожать свидетелям, уничтожить доказательства, по сути скопированные основания из ходатайство следствия о продлении меры пресечения", - рассказал адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов.

"В ходе заседания мы заявили ряд ходатайств. В частности, - мы заявили ходатайство, чтобы суд вынес частное определение, о том, что Олег содержится в клетке. Суд отказал в вынесении частного определения сказав, что это право, а не обязанность, и не вынес частное определение, сказав что права Олега Приходько не нарушены. Мы также заявляли, чтобы привлекли в качестве свидетелей жену и дочь Олега Аркадьевича, и в случае изменения меры пресечения на домашний арест, они могли бы подтвердить, что они не против, чтобы Приходько содержался в их доме. Олег Аркадьевич также заявил, что считает себя гражданином Украины, что паспорт РФ он не получал, а ему его выдали, и требовал применять по отношению к себе нормы международного права, в частности нормы четвертой женевской конвенции, также что преследование его - военное преступление, и рано или поздно дело будет расследоваться в международном трибунал", - добавил защитник.

Когда Приходько заводили в автозак, он кричал: "Слава Украине".

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, Приходько задержали 10 октября. В тот же день его арестовали до 10 декабря. На суде Приходько рассказал, что при обыске у него ещё нашли бутылку с "коктейлем Молотова" и отметил, что гараж часто подолгу оставался открытым. При этом на обыск сразу прибыли минеры.

8 июня 2016 года Олега Приходько уже задерживало ФСБ в аннексированном Крыму. Причиной задержания стали украинские номерные знаки на автомобиле, не измененные на российские после 1 апреля 2016 года согласно российскому законодательству.

8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ обыскивали дом Олега Приходько в селе Орехово. Тогда у него изъяли украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. Портрет Бандеры проверяли на экстремизм.

Кроме того, в июне 2019 года Приходько оштрафовали на 2 тысячи рублей из-за украинского флага в его дворе. Его признали виновным по статье "пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".