По состоянию на 7:00 утра пятницы спасатели продолжают разбирать разрушившиеся в результате пожара конструкции в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 6 декабря открытого огня не наблюдается. Проводятся поисково-спасательные работы и работы по тушению отдельных очагов тления конструкций здания", - говорится в сообщении.

Ранее в ходе проведения поисковых работ было обнаружено тело еще одного погибшего.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

"В результате пожара погибли два человека, 30 госпитализированы в лечебные учреждения (один человек выписан), судьба 13 остается неизвестной", - подчеркнули в ГосЧС области.

К ликвидации последствий пожара привлечены 253 человек личного состава и 38 единиц техники, из них от ГосЧС 131 чел. л/с и 15 ед. техники.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в среду утром на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В результате пожара погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек находятся в больницах (среди них - семеро сотрудников ГосЧС).

Среди пропавших - директор Института морской биологии НАН Украины доктор биологических наук Борис Александров, 1958 года рождения и сотрудница ИМБ кандидат биологических наук Галина Иванович, 1954 г. р. Оба ученых находились в сгоревших сегодня помещениях института на Троицкой, 25 и после начала пожара на связь не выходили. В больницы города они не поступали.

Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.