Под завалами сгоревшего одесского колледжа обнаружили тело женщины

При разборе завалов сгоревшего учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили тело женщины.
Об этом сообщает Думская.
Как сообщили изданию в полиции, разбор завалов на этом месте тут же остановили и сейчас там ведутся следственные действия.
Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу.
Личность погибшей пока не установлена.
Также сообщается, что один человек, который значился как пропавший при пожаре на ул. Троицкой, нашелся целым и невредимым. Это женщина.
Об этом стало известно входе выездного совещания губернатора с силовиками на месте происшествия.
Правоохранители подтвердили обнаружение тела женщины под обломками конструкций сгоревшего корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Пресс-служба Нацполиции информирует, что по состоянию на вечер четверга, 5 декабря, зафиксирован 31 пострадавший вследствие ЧП. Семь человек после оказания медицинской помощи покинули медицинские учреждения.
Продолжается поиск 13 человек.
Напомним, пожар возник утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа.
Ранее сообщалось, что в результате пожара погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек находятся в больницах (среди них - 7 сотрудников ГосЧС).
Среди пропавших - директор Института морской биологии НАН Украины доктор биологических наук Борис Александров, 1958 года рождения и сотрудница ИМБ кандидат биологических наук Галина Иванович, 1954 г. р. Оба ученых находились в сгоревших сегодня помещениях института на Троицкой, 25 и после начала пожара на связь не выходили. В больницы города они не поступали.
Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.