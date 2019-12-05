Под завалами сгоревшего одесского колледжа обнаружили тело женщины

Также нашлась одна из пропавших при пожаре.

При разборе завалов сгоревшего учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили тело женщины.

Об этом сообщает Думская.

Как сообщили изданию в полиции, разбор завалов на этом месте тут же остановили и сейчас там ведутся следственные действия.

Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу.

Личность погибшей пока не установлена.

Также сообщается, что один человек, который значился как пропавший при пожаре на ул. Троицкой, нашелся целым и невредимым. Это женщина.

Об этом стало известно входе выездного совещания губернатора с силовиками на месте происшествия.

Правоохранители подтвердили обнаружение тела женщины под обломками конструкций сгоревшего корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Пресс-служба Нацполиции информирует, что по состоянию на вечер четверга, 5 декабря, зафиксирован 31 пострадавший вследствие ЧП. Семь человек после оказания медицинской помощи покинули медицинские учреждения.

Продолжается поиск 13 человек.

Напомним, пожар возник утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек находятся в больницах (среди них - 7 сотрудников ГосЧС).

Среди пропавших - директор Института морской биологии НАН Украины доктор биологических наук Борис Александров, 1958 года рождения и сотрудница ИМБ кандидат биологических наук Галина Иванович, 1954 г. р. Оба ученых находились в сгоревших сегодня помещениях института на Троицкой, 25 и после начала пожара на связь не выходили. В больницы города они не поступали.

Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.