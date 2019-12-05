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В Украине отменили концерты российской блатной группы "Воровайки"

Выступления были анонсированы в Киеве, Харькове и Одессе.

В Украине отменили концерты российской блатной группы "Воровайки"
Шансон-группа "Воровайки"
Фото: 24tv.ua

Международный центр культуры и искусств "Жовтневый палац" отказался подписывать договор с организаторами концерта российской блатной группы "Воровайки".

Об этом говорится в заявлении "Жовтневого палаца", опубликованном в фейсбуке.

"В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы "Воровайки" в МЦКИ Жовтневый палац сообщаем: На адрес Жовтневого было направлено письмо о проведении данного события, но Жовтневый палац не подписал договор.", - говорится в заявлении.

На сайтах по продаже билетов на концерт "Вороваек" в Киеве сообщается о приостановке продаж. Также исчезла информация о билетах на концерт в Одессе.

Харьковский национальный академический театр оперы и балета, где был анонсирован концерт, также сообщил об отмене мероприятия.

"Уважаемые зрители! В связи с распространением фейковых новостей о выступлениях российской группы "Воровайки" на сцене ХНАТОБ/СхідОпера, дирекция театра опровергает наличие договорных отношений с организаторами этих гастролей и заявляет, что не имеет намерений их допустить," - сообщается на сайте ХНАТОБ.

Напомним, российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Это вызвало возмущение у пользователей соцсетей, которые напомнили, что среди популярных песен группы, кроме тюремной "лирики" - тексты об аннексированном Крыме, "великой России" и оскорбления в сторону украинцев.

Например, в одной из песен "Вороваек" поется:

"Курица - не птица, х..хлы - не заграница

Крым теперь ночами Порошенко снится

Курица - не птица, х..хлы - не заграница

Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица

Севастополь славный, колыбель для флота

Защищали город воины и босота

Смелости нам хватит, хватит интересу

Если будет надо, заберем Одессу".

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