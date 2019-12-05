Боевики трижды нарушили тишину на Донбассе

Потерь со стороны украинской армии не зафиксировано.

Вооруженные формирования РФ за прошлые сутки трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов потерь со стороны украинской армии не зафиксировано. Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили два обстрела неподалеку от Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, 4 декабря ВР приняла с правками во втором чтении и в целом законопроект, который позволяет получить статус участника боевых действий членам добровольческих батальонов.

Этот статус получат 3 тыс. добровольцев из формирований "Добровольческий украинский корпус", "Украинская добровольческая армия" и батальона "ОУН".