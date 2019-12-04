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Статус участника боевых действий получат три тысячи добровольцев АТО

Нормы закона будут распространяться на добровольческие формирования, которые не вошли в официальные структуры.

Статус участника боевых действий получат три тысячи добровольцев АТО
Фото: Макс Требухов

Статус участника боевых действий антитеррористической операции получат 3 тыс. участников добровольческих формирований "Добровольческий украинский корпус", "Украинская добровольческая армия" и батальона "ОУН". Об этом сегодня на брифинге сообщила министр по делам ветеранов Оксана Коляда и координатор Службы социальной защиты добровольцев Анастасия Рымарь.

"Принятие законопроекта 2045-1 предоставит возможность более 3 тыс. ветеранов-добровольцев получить в будущем все социальные гарантии, которые есть в Украине для ветеранов", - отметила министр.

По словам Рымарь, нормы закона будут распространяться на добровольческие формирования, которые не вошли в официальные структуры, которых на сегодня 3: Добровольческий украинский корпус, Украинская добровольческая армия и батальон "ОУН".

Для получения статуса участника боевых действий добровольцу необходимо будет подать 3 свидетельства от бойцов, которые уже имеют такой статус или инвалидов войны - тех, кто был в составе официальных формирований и могут подтвердить и нотариально заверить непосредственное участие данного добровольца в боевых действиях в районе проведения АТО.

Напомним, сегодня, 4 декабря ВР приняла с правками во втором чтении и в целом законопроект, который позволяет получить статус участника боевых действий членам добровольческих батальонов.

Согласно законопроекту, государство гарантирует право на статус ветерана войны для тех, кто в составе добробатов, не вошедших в ВСУ, МВД, Нацгвардии и других органов, принимал участие в АТО на протяжении не менее 30 дней.

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Источник: "Украинские новости"
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