В большинстве областей Украины будет плюсовая температура, без осадков

Холоднее всего будет в Карпатах.

В большинстве областей Украины 5 декабря будет сухо, дневная температура выше ноля, ночью местами до -8... -12. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

5 декабря в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, в Волынской и Ривненской областях 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.В Карпатах без осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем -2…+3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Полтавской области ночью местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем 0…+5 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +1…+6 градусов.

Напомним, во вторник на значительной территории Украины выпал снег на дорогах образовался гололед. Дневная температура впервые за продолжительное время опустилась ниже ноля.