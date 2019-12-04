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Суд арестовал без права залога мужчину, подозреваемого в убийстве трехлетнего мальчика

Заседание проходило в закрытом режиме.

Суд арестовал без права залога мужчину, подозреваемого в убийстве трехлетнего мальчика
Фото: Lb.ua

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога одного из подозреваемых в убийстве трехлетнего мальчика.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"В Шевченковском районном суде в эти минуты продолжается заседание по избранию меры пресечения одному из подозреваемых в убийстве 3-летнего мальчика. Он, по версии следствия, совершил смертельный выстрел. Позиция прокурора бескомпромиссная - содержание под стражей без залога", - написала она.

По состоянию на 12:50 суд удалился в совещательную комнату.

Максимец также отметила, что заседание проходит в закрытом режиме.

"Такое решение суд принял перед началом заседания, учитывая ходатайство стороны защиты, а также то, что в отношении подозреваемых пока осуществляются меры безопасности", - пояснила пресс-секретарь.

Напомним, 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль основателя первой сети донецких супермаркетов Вячеслава Соболева. В результате погиб его трехлетний сын.

Согласно Википедии, Соболев - украинский экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, директор дочерней компании "Нефтегазсети", бывший заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины", депутат Киевского областного совета.

По данным СМИ, магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Под рестораном "Марио", владельцем которого он являлся, проходили митинги.

Спустя 12 часов после происшествия полиции удалось задержать подозреваемых в убийстве ребенка.

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