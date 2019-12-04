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САП обжалует сумму залога Альперина и потребует ее увеличения

По мнению прокуроров, залог должен составлять 288 млн гривен. 

САП обжалует сумму залога Альперина и потребует ее увеличения
Фото: on.od.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать арест с залогом в 70 млн гривен подозреваемого в организации махинаций на таможне бизнесмена Вадима Альперина

Прокуроры будут требовать для него залог в 288 миллионов гривен, пишут "Українські новини" со ссылкой на представителя САП.

"Будет подана апелляционная жалоба", - сказали в прокуратуре. 

Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.

В рамках дела детективы НАБУ инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаний-участниц схемы.

В ноябре 2017 года Альперину предъявили подозрение в даче взятки в сумме 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган. Его задержали за это и позже отправили под суд, но потом ему удалось скрыться. 

26 ноября 2019 года НАБУ провело спецоперацию, задержав 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Среди задержанных - заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский. 

Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов контрабанды в Украине и объявил награду за информацию о местонахождении.

27 ноября бизнесмен был задержан в помещении САП. 28 ноября ему сообщили о подозрении в создании коррупционной схемы на таможне.

САП ходатайствовала об аресте Альперина с залогом в 288 млн гривен, но Антикорсуд взял его под стражу и назначил залог 70 млн гривен. По информации СМИ, он вышел под залог 2 декабря. 

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