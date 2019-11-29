Замначальника Киевской таможни отправили под ночной домашний арест

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения заместителю начальника Киевской городской таможни Сергею Тупальскому, которого задержали по так называемому "делу Альперина".

Его отправили под ночной домашний арест, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на антикоррупционную прокуратуру.

Сторона обвинения просила об аресте с альтернативой внесения залога в 57 млн грн и поэтому намерена обжаловать избранную меру пресечения.

Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.

В рамках дела детективы НАБУ инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаний-участниц схемы.

В ноябре 2017 года Альперин предложил детективам 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган.

Его задержали за это и позже отправили под суд.

26 ноября 2019 года НАБУ провело спецоперацию, задержав 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Среди задержанных - заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский. На следующий день задержали и самого Альперина.

27 ноября им сообщили о подозрении ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса.