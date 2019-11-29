Глава Николаевского облсовета сообщила о попытке переворота

В Николаеве депутаты взломали дверь в сессионный зал областного совета и вынесли оттуда кабинку для голосования. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко на фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Группа депутатов взломала дверь в сессионный зал после окончания рабочего дня и вынесла оттуда кабинку для голосования. Сейчас этим событием будут заниматься правоохранители. Хочу отметить, что это сделано для того, чтобы совершить переворот в областном совете, в частности, незаконно отстранить меня от должности", - сказала Москаленко.

Она подчеркнула, что в зале есть дорогостоящая аппаратура для электронного голосования и другие ценные вещи, поэтому незаконные проникновения туда являются уголовным правонарушением. Москаленко также подчеркнула, что все это - еще одно свидетельство вмешательства в работу облсовета со стороны облгосадминистрации. Она официально обратилась к полиции и СБУ вмешаться в эти события и дать им соответствующую оценку.

"Укринформ" пишет, что зал забаррикадирован, возле него дежурят правоохранители и никого туда не пускают.

На данный момент проводится закрытое заседание в одном из помещений облсовета на четвертом этаже. В холле находятся журналисты и активисты, но на заседание никого не пускают.

По словам присутствующей на месте события волонтера и активистки Ольги Вербицкой, сейчас в областном совете происходит нечто "наподобие голосования 16 января 2014 года в Верховной Раде".

"Группа антиукраински настроенных депутатов пытается любым способом отстранить от должности председателя областного совета. Это незаконно. Сейчас мы ожидаем наших активистов, АТОвцев и будем готовы действовать адекватно тому, что здесь будет происходить", - сказала Вербицкая.

Глава Николаевского областного совета заявляла, что против нее происходят незаконные действия, направленные на отстранение ее от должности. Часть депутатов из так называемой "группы Стадника" (главы ОГА) решили проводить сессию 26 ноября без ее участия, чтобы рассмотреть вопрос о снятии ее с должности.