На главной площади Николаева металлическая конструкция упала на людей

На Соборной площади Николаева рухнула установленная организаторами полумарафона "Побеждай легко" конструкция - большие буквы RUN.

Металлическая конструкция упала на людей, которые фотографировались рядом. В результате пострадали шесть человек.

Инцидент произошел 2 ноября, информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что в результате инцидента, 63-летняя женщина с переломом ключицы была доставлена в больницу. После оказания необходимой помощи ее отпустили домой на амбулаторное лечение.

Также за медицинской помощью обратились пятеро граждан в возрасте от 35-ти до 61-го года, которые получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос о квалификации происшествия.