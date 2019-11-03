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Разоблачение поджога Алешковского леса рассматривается как основной мотив нападения на Гандзюк, - СБУ

В Службе безопасности считают, что к поджогу причастна группа Торбина.

Разоблачение поджога Алешковского леса рассматривается как основной мотив нападения на Гандзюк, - СБУ
Фото: censor.net.ua

Разоблачение Екатериной Гандзюк схемы поджога Алешковского леса для дальнейшей вырубки рассматривается как один из ключевых мотивов нападения на активистку. 

Об этом во время круглого стола с журналистами сообщил начальник следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает Громадське.

По его словам, в ближайшее время в этом деле ожидаются подозрения. Тиводар подтвердил, что к поджогу причастна группа Сергея Торбина - исполнителя нападения на Гандзюк, приговоренного к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы.

"Они [группа Торбина] фигурировали также. Надеюсь, что вскоре будут подозрения именно по поджоге леса, тогда мы поговорим о конкретных лицах", - сказал Тиводар.

Он также рассказал, что отрабатывается версия, согласно которой в схеме незаконной вырубки леса фигурировало создание парка "Гилея" на территории Херсонской области, которое лоббировало руководство Херсонского облсовета и ОГА - Андрей Гордеев, Евгений Рищук и Владислав Мангер.

Напомним, отец Екатерины Виктор Гандзюк называет Гордеева, Рищука и Мангера заказчиками убийства дочери.

Из них трех подозрение объявили только Мангеру: сначала в заказе убийства, позже смягчили - к заказу избиения. Мангер вышел из СИЗО под залог. Он продолжает возглавлять Херсонский облсовет.

Екатерина Гандзюк умерла год назад 4 ноября.

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