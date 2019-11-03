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Зеленский поздравил ракетные и артиллерийские войска, попросив держать "порох сухим"

День ракетных войск и артиллерии в Украине отмечают с 1997 года. 

Зеленский поздравил ракетные и артиллерийские войска, попросив держать "порох сухим"
Владимир Зеленский
Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, попросил их держать "порох сухим". Об этом говорится в поздравлении, размещенном на сайте главы государства.

“Благодаря вашему профессионализму в боях с российским агрессором на Востоке Украины сохранены тысячи жизней украинских воинов и гражданского населения", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что считает артиллеристов элитой войска. 

"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, День ракетных войск и артиллерии в Украине отмечают с 1997 года. 

Напомним, в этом году в Украине впервые отметили День пехоты ВСУ.

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