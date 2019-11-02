Троллейбусы номер 6 и номер 18, идущие на Майдан, а также некоторые маршрутки приостановили движение.

Фото: https://censor.net.ua/

Жители улицы Вышгородской в Киеве в субботу, 2 ноября, вышли на протест из-за стройки в парке "Кристерова горка". Об этом пишет местное издание 44.ua.

"Участники акции перекрыли дорогу и заблокировали движение транспорта возле кинотеатра Шевченко", - говорится в сообщении.

Троллейбусы номер 6 и номер 18, идущие на Майдан, а также некоторые маршрутки приостановили движение. Из опубликованного видео видно, что на месте присутствует полиция.

По словам участников протеста, застройщик планирует построить высотный дом с паркингом на месте, где раньше работал Институт хлора.

Ранее в январе прошлого года жители улицы Вышгородской уже блокировали дорогу из-за возможной застройки. Тогда им удалось добиться сноса забора застройщиков на территории парка.

Однако, по словам местных жителей, застройщик недавно возобновил работы в парке.

Фото: https://censor.net.ua/

Фото: https://censor.net.ua/

Напомним, ранее сообщалось, что на территории столичного Павловского сквера хотят построить очередную высотку.