Макрон в интервью правому журналу упомянул "нелегальные украинские банды"
Макрон в интервью правому журналу упомянул "нелегальные украинские банды"
Зеленского в Тернополе встретили криками "Позор"
Зеленского в Тернополе встретили криками "Позор"
Заседание Рады началось с конфуза с электронной регистрацией
Заседание Рады началось с конфуза с электронной регистрацией
Климкин "уверен" в военном ударе России по югу Украины
Климкин "уверен" в военном ударе России по югу Украины
Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»
Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»
Три фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитета
Три фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитета
Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок
Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок
Яременко написал заявление об увольнении с должности главы комитета Рады (обновлено)
Яременко написал заявление об увольнении с должности главы комитета Рады (обновлено)
​Министр обороны прокомментировал слова Климкина о военном ударе России по югу Украины
​Министр обороны прокомментировал слова Климкина о военном ударе России по югу Украины
ГлавнаяОбществоЖизнь

Пособника боевиков "ДНР" задержали в Краматорске

36-летний украинец присоединился к террористам добровольно в 2014 году.

Пособника боевиков "ДНР" задержали в Краматорске
Пособника боевиков "ДНР" задержали в Краматорске
Фото: https://dpsu.gov.ua/

В Краматорске задержали мужчину, который служил в незаконных вооруженных формирования "ДНР". Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"36-летний украинец в июне 2014 года решил добровольно пойти на службу к боевикам. Задачи российских кураторов добросовестно исполнял на блокпостах в Краматорске Донецкой области, где, по словам задержанного, выполнял задания по проверке документов граждан и осмотру транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 26 (Создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины . 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ вывела из ОРДЛО свидетеля преступлений боевиков "ДНР".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также