Пособника боевиков "ДНР" задержали в Краматорске

36-летний украинец присоединился к террористам добровольно в 2014 году.

В Краматорске задержали мужчину, который служил в незаконных вооруженных формирования "ДНР". Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"36-летний украинец в июне 2014 года решил добровольно пойти на службу к боевикам. Задачи российских кураторов добросовестно исполнял на блокпостах в Краматорске Донецкой области, где, по словам задержанного, выполнял задания по проверке документов граждан и осмотру транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 26 (Создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины .

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ вывела из ОРДЛО свидетеля преступлений боевиков "ДНР".