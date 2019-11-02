В Киеве сотрудник ночного клуба до смерти избил 25-летнего посетитиля

В столичном ночном клубе иностранец, который был сотрудником учреждения, избил до смерти киевлянина. Об этом информирует Нацполиция Киева.

О происшествии в полицию сообщил брат пострадавшего.

"Мы установили, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником учреждения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

25-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался.

Нападавшим оказался 23-летний иностранец. Его задержали.

Фото: https://kyiv.npu.gov.ua/

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Одессе иностранцы устроили драку с поножовщиной. Двое людей погибли.