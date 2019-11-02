«Ни да, ни нет». Что решила Польская Православная Церковь относительно украинской автокефалии?

На днях состоялся архиерейский собор Польской Автокефальной Православной Церкви . В официальном коммюнике говорится, что иерархи поддерживают автокефалию для Украины, но предоставили ее якобы не тем лицам. Этим, собственно, польские архиереи продолжили свою политику прохождения «между капель». Почему Польская Церковь не может высказаться однозначно, почему вынуждена говорить «да, но...», и какие эпизоды в прошлом не позволяют иерархам жестко критиковать ПЦУ – обо всем этом в специальном материале LB.ua .

Фото: Сerkvarium Собор епископов Польской Автокефальной Православной Церкви.

Автокефалия

Позиция относительно права Украины на автокефалию у ПАПЦ вполне адекватная, но другой и не могло быть. Ведь Польская Автокефальная Православная Церковь ведет свое происхождение из украинского православия, а если точнее, из Киевской митрополии. Сама ПАПЦ возникла только в 20-х гг. ХХ века. Ее основу составляли украинцы, которые проживали в составе Второй Речи Посполитой. А это украинская Волынь и Галичина, а также Холмщина и Подляшье. Поляки ведь в основном римо-католики, и среди них православие не пользуется большой популярностью. Поэтому Польская Церковь – это церковь православных украинцев и белорусов в Польше.

Фактически на момент учреждения ПАПЦ была западной частью Киевской митрополии. Поэтому не логично было бы, чтобы эта часть, которая сама получила автокефалию, протестовала против права своей Матери-Церкви стать автокефальной.

Более того, когда ПАПЦ получила свой Томос об автокефалии, там было прописано тоже самое обоснование, которое легло в основу выдачи и украинского Томоса. А именно – Москва незаконно отторгла Киевскую митрополию. Ведь Константинополь не выдавал Москве право собственности на Киев, но лишь временно передавал, как бы сейчас сказали, в «слепой траст». Т.е. руководить можно, и то на оговоренных условиях, распоряжаться – нет.

Именно поэтому польские иерархи признают право Украины на автокефалию, ведь иначе они рискуют пошатнуть исторический фундамент собственной церковной независимости. Вообще решение относительно Киевской митрополии – это ведь не только про Украину. В состав древней Киевской митрополии, документ о которой отозвал Фанар, входили и территории Польши, Беларуси, и стран Балтии.

Фото: пресс-служба президента

Раскольники

Вторая часть заявления епископов ПАПЦ уравновешивает первую. Они говорят, что нельзя предоставлять автокефалию раскольникам, ведь они не могут представлять церковный организм. На первый взгляд обычная церковная риторика, вполне в духе Московского патриархата. Но тут нужно понимать контекст и новейшую историю Польской церкви.

Дело в том, что в 1990 г. ПАПЦ приняла в свой состав, что называется раскольников – митрополита Португальского Гавриила (Роша) вместе с его непризнанной юрисдикцией. Сперва он был клириком РПЦЗ, а потом ушел к греческим старостильникам (они ушли в раскол от греческой церкви, когда та перешла на новоюлианский календарь). Так вот, по все канонам жанра, Гавриил (Роша) – раскольник. Но в ПАПЦ ничтоже сумняшеся приняли его в сущем сане без каких-либо претензий. Ровно так же, как Вселенский патриарх принял и признал бывшие УПЦ-КП и УАПЦ.

Этот эпизод весьма ослабляет позицию Польской Церкви. Они понимают, что тыкать раскольниками, тому, кто сам принимал раскольников, – не к лицу. Поэтому стараются эту тему замять.

После публикации информации о португальском митрополите украинским порталом Cerkvarium, Собор ПАПЦ принялся опровергать это. В частности они утверждают, что португальского митрополита перерукоположили 28 августа 1990 г. на праздник Успения Богородицы. Но согласно одному из польских печатных изданий, которое подробно освещало православные новости, (Tygodnik Podlaski) никакой повторной хиротонии не было, более того, накануне якобы дня хиротонии польские иерархи также сослужили с раскольником. Что означает, что его сан они признавали. Выражаясь языком Моспатриархии, поляки легализировали раскол. Т.е. сделали то, в чем теперь сами же упрекают украинцев.

Все это значительно сужает пространство для маневра Польской Церкви. Возникает вопрос, зачем ей нужны столь неоднозначные, для нее самой, заявления?

Фото: pravoslavie.ru Глава Польской Православной Церкви Митрополит Варшавский и всея Польши Савва

На мой взгляд речь идет о достаточно хитрой стратегии. Поляки, вынося свое решение по Украине, говорят то, что хочет услышать каждая из сторон. Константинополь и Киев услышали поддержку автокефалии, Москва и УПЦ (МП) – осуждение раскольников.

Кстати, поляки ведь не уточняют, кого они считают раскольниками. Они не называют конкретную юрисдикцию. А ведь, как совершенно справедливо отмечает богослов Илья Бей, после прошлогодних событий статус раскольника – это вопрос интерпретации.

Вкратце. После того, как Константинопольский патриархат отменил злополучный акт 1686 г. об управлении Киевской митрополией, он призвал всех православных епископов Украины, в независимости от юрисдикции, прийти на Объединительный Собор. Цель – выборы нового главы и получение Томоса. Тот, кто отказался, тот автоматически стал раскольником. И Варфоломей прямо писал об этом Онуфрию.

Так что, это с точки зрения Москвы ПЦУ раскольники, а вот для Константинополя раскольники это как раз таки УПЦ (МП).

Конечно, я не думаю, что поляки считают Онуфрия и УПЦ (МП) раскольниками, ведь Московский патриархат имеет значительное влияние на ПАПЦ. Москва фактически переучредила ПАПЦ после Второй Мировой Войны. А нынешний глава Польской Церкви и вовсе был агентом КГБ под псевдонимом «Юрек». Это значит, что российские спецслужбы могут располагать компроматом на него.

Фото: azattyq.org Партиарх Кирилл и Митрополит Варшавский и всея Польши Савва

Однако и без этой информации, видно, что иерархи Польской Церкви поддерживают контакты именно с УПЦ (МП), но не с ПЦУ, так что раскольниками они, скорее всего, считают все же последних. Однако, в свете того, что прямое указание в виде названия юрисдикции отсутствует, можно предположить, что они таким образом оставляют себе зазор. Так сказать пространство для маневра, возможность отыграть. Если/когда случится, что все или большинство признают ПЦУ, то поляки легко смогут выйти из неудобного положения, сказав, что под раскольниками имели ввиду УПЦ (МП) и дальше двигаться в русле Константинопольской интерпретации.

В православной церкви, очень часто действует такой принцип – «мы с теми, кто победит». Именно по такой логике церковники выстраивают отношения с политиками и государствами. Есть конечно же исключения, но они скорее подтверждают это общее правило.

Именно поэтому не следует в решениях ПАПЦ видеть однозначную победу Москвы и безоговорочное поражение Киева. Борьба за позицию Польской Церкви продолжается и на это намекают сами польские иерархи. Вопрос как воспользуются этой ситуацией в ПЦУ? Смогут ли извлечь необходимые выводы и выстроить свою, привлекательную для поляков, стратегию взаимоотношений? Что ж, будем ждать следующих результатов Собора ПАПЦ, надеюсь они дадут ответы на эти вопросы.