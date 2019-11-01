Из-за смерти подростка в Прилуках руководитель местной полиции отстранен от должности

Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление Национальной полиции. Руководитель местной полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Об этом вечером 1 ноября заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такую задачу я поставим лучшим следователям центрального аппарата. Поэтому завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым у железнодорожных путей 29 октября. По официальной версии полиции, это несчастный случай, но родители убеждены, что сына убили, а тело положили на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

Местные жители считают, что к убийству могут быть причастны четверо 16-летних подростков, пишет Gazeta.ua. За неделю до убийства он получал сообщения с угрозами.

Парень пошел на занятия по боксу и должен был вскоре вернуться, но родители его так и не дождались. На телефон он не отвечал. В том, что Денис погиб не от поезда первыми засомневались медики, которые обнаружили на его теле нехарактерные травмы.

Парень погиб в темное время суток в пяти километрах от дома. При этом родители, когда искали сына, обнаружили множество пятен крови в сотне метров от его гибели.

К вечеру пятницы, 1 ноября, около 300 жителей Прилук снова собрались под местной полицией, передает ТСН. В темноте под участком активисты подожгли шины, там также взрывались петарды и произошла драка с правоохранителями. Руководитель местной полиции в очередной раз вышел к толпе и пытался убедить в правомерности следственных действий, однако возмущенные активисты требовали объективности и наказания виновников трагедии.

Под давлением общественности удалось добиться перевозки тела погибшего парня в столичный морг. В Киеве должна состояться независимая судебно-медицинская экспертиза. Она запланирована на понедельник, 4 ноября. Уже на следующий день должны стать известными результаты.