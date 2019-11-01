В Ровно водитель автомобиля Volkswagen Passat протаранил припаркованный полицейский автомобиль.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Киевской областного центра в полицию поступило 1 ноября в 14:27.

Пресс-служба ГУНП в Ровенской области сообщает, что 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat столкнулся с припаркованным у обочины служебным автомобилем патрульной полиции, экипаж которого находился в салоне авто. В результате ДТП три человека доставлены в больницу. Среди пострадавших - двое полицейских и водитель Volkswagen Passat.

По данным первого замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, оба полицейских госпитализированы с предварительными диагнозами закрытая черепно-мозговая травма, а у патрульной еще и ушиб шейного отдела позвоночника. Виновник ДТП с травмами тоже госпитализирован.

"Устанавливается, был ли водитель Volkswagen Passat в состоянии опьянения, он проходит соответствующее обследование согласно Закону. Но, судя по признакам, которые у него были: запах из полости рта, сильное нарушение координации и речи, - можно сделать вывод, что он был очень сильно нетрезв", - написал Билошицкий в фейсбуке.

в октябре в Николаеве в ДТП погиб 25-летний патрульный. Еще один сотрудник полиции, который был за рулем, получил тяжелые травмы.