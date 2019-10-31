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​В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо

На водителя патрульные составили протокол.

​В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо
Фото: facebook.com/Bilosh

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда у маршрутки №485 во время движения отвалилось колесо.

Об этом сообщил в фейсбуке первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и опубликовал видеозапись происшествия.

По его словам, ДТП произошло утром, около 10.30. В результате аварии никто не пострадал, кроме припаркованного автомобиля Nissan.

"И снова о перевозке пассажиров... Вчерашнее утро пассажиры маршрутки "Богдан" запомнят надолго потому, что эта поездка могла стать для них последней... Киев. На часах 10:30, проспект Героев Сталинграда. Вдруг у маршрутки во время перевозки пассажиров отваливаются задние левые колеса с полуосью и катятся поперек дороги. Останавливаются только возле припаркованного автомобиля, чудом минуя пешехода", - написал Билошицкий.

На водителя маршрутки патрульные составили протокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Однако, по словам правоохранителей, привлечение к ответственности ожидает не только водителя, а и перевозчика.

Напомним, ранее патрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозок из-за участившихся случаев ДТП.

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