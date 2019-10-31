В пятницу в Киеве потеплеет до +7

Ночью снова заморозки до -4.

1 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +5…+7 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+9 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, в Сумской области -4…-9 градусов, днем +2…+8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, в Запорожской области -3…-8 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +3…+8 градусов.