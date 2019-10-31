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Зеленский заявил, что разведение войск в Петровском должно начаться 4 ноября

Генсек НАТО добавил, что страны-члены Альянса приветствует прогресс в разведении войск. 

Зеленский заявил, что разведение войск в Петровском должно начаться 4 ноября
Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе населенного пункта Петровское в Луганской области должно начаться 4 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (Золотое). Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели – должно быть семь дней тишины – то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - сказал Зеленский на пресс-конференции генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

Кроме того, Столтенберг добавил, что страны-члены Альянса приветствует прогресс в разведении в районе Станицы Луганской и других районах.

"Россия должна прекратить свою поддержку боевиков на востоке, вывести своё оружие и технику", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, на сегодняшнем заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве, Столтенберг заявил, что НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

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