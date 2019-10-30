Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон проинформировала про ход мероприятий по разведению сил и средств на участке разведения №2 в районе н.п. Золотое-4.

Пресс-центр штаба ООС сообщает, что 30 октября представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провели фиксацию выполнения мероприятий по отводу сил и средств на указанном участке.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Также в районе разведения состоялась рабочая встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко и руководителя украинской стороны СЦКК полковника Александра Борщевского с заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Они посетили населенные пункты Катериновка и Золотое-4, где обсудили с жителями ситуацию с безопасностью. Речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонт дорог, медицинского и другого обеспечения. Как стало известно из общения, местное население поддерживает концепцию разведения сил.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Делегация СММ ОБСЕ визит завершила на неподконтрольной правительству Украины территории.

Командование ООС напомнило, что Золотое-4 не входит в область разведения №2. "Населенный пункт был и остается под контролем украинских войск, а население - под защитой Вооруженных Сил Украины", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, утром 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Это стало полной неожиданностью для украинской общественности, потому что штаб ООС несколько дней назад сообщал об обстреле на этом участке.

Процесс отвода на каждом участке должен занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток. Процесс может начаться только после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения, подтвержденного миссией ОБСЕ.