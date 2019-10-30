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Глава МИД Литвы посетил Мариуполь и прифронтовое Широкино

Литовская делегация ознакомились с политикой безопасности в районе ООС.

Глава МИД Литвы посетил Мариуполь и прифронтовое Широкино
Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил Широкино
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Литовские дипломаты во главе с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом посетили зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе и ознакомились с политикой безопасности в этом районе.

Об этом сообщил пресс-центр ООС в Фейсбуке.

В Мариуполе литовская делегация провела встречу с главой украинского МИДа Вадимом Пристайко и представителями военного командования.

Украинские военные сообщили о текущей ситуации с безопасностью на Приазовье, об обстрелах гражданских объектов вдоль линии разграничения, а также шагах, которые предпринимают силовики для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo

"Также стороны обсудили особенности действий российских оккупационных войск и их влияние на жизнь гражданского населения Донбасса", - отмечается в сообщении.

В рамках визита литовские дипломаты посетили военнослужащих одной из частей, а также осмотрели разрушения в прифронтовом поселке Широкино.

Фото: facebook.com/pressjfo

Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил Широкино
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил Широкино

Напомним, в июне глава МИД Литвы посетил Станицу Луганскую и был впечатлен очередями на КПВВ.

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