Во вторник в Киеве до +9 градусов, без осадков

Ночью в столице похолодает до +3…+5.

Во вторник, 29 октября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+11 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов. В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов. В Сваляве местами небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +5…+12 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+16 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +10…+16 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.