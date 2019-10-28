В ночь на понедельник, 28 октября, в Киеве на территории парка "Гидропарк" в Днепровском районе горело кафе.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В 01:35 в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС в Киеве поступило сообщение о том, что в одном из заведений общественного питания на территории парка культуры и отдыха "Гидропарк" возник пожар. На место были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений". - говорится в сообщении.

Как выяснилось, возник пожар в пяти отдельных деревянных домиках.

"В 02:16 возгорание было локализовано, а в 3:12 - ликвидировано. В результате пожара два домика сгорели полностью, частично повреждены три домики", - сообщили спасатели.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В тушении были задействованы 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.

Пострадавших нет, причину возгорания выясняют правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве сгорела крыша магазина "Сильпо".