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Боевики 13 раз открывали огонь на Донбассе за пределами участков разведения сил

Военнослужащие ВСУ не пострадали.

Боевики 13 раз открывали огонь на Донбассе за пределами участков разведения сил
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, не тронув участки разведения. В ходе обстрелов украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела: неподалеку Березовой - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано девять обстрелов: трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов; три раза у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно; вблизи Майского - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня - у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Майского - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Национального корпуса" в Золотом-4.

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