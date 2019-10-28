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К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция

Накануне МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса".

К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
Фото: Макс Левін

Сегодня утром, 28 октября, к бойцам "Национального корпуса", которые находятся в Золотом-4, прибыли правоохранители.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Бойцы рассказали, что им стало известно, что полиция собирается их "выселить" из населенного пункта. Официально о таких мерах не сообщалось. Но накануне Министерство внутренних дел отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса".

Фото: Макс Левін

Фото: Макс Левін

Фото: Макс Левін

Прибывшие правоохранители (около 20 человек) не предпринимали никаких силовых действий в отношении добровольцев. Они рассказали, что прибыли проверить автомобиль журналистов, который находится слишком близко к линии разграничения.

После осмотра полицейские отъехали от места дислокации "Нацкорпуса".

Фото: Макс Левін

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левін

Напомним, 25-26 октября президент Владимир Зеленский находился с визитом в Луганской области. Будучи в Золотом, он узнал от местных жителей о том, что в одном из домов поселились вооруженные представители "Нацкорпуса", которые выступают против разведения сил в этом месте.

Президент пообщался с бойцами о ситуации на Донбассе, а в конце между Зеленским и бойцом Денисом Янтарем произошла ссора, когда президент возмутился переводом темы на политику.

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