Папский фонд заявляет об увеличении случаев гонения христиан в последние два года

Более чем в 20 странах мира христиане подвергаются систематическим гонениям в течение последних двух лет. Об этом говорится в докладе Папского фонда «Помощь Церкви в беде» «Гонимые как никогда ранее. Антихристианские преследования с 2017 по 2019 год», представленном накануне в римской базилике Святого Варфоломея.

"В этих странах одно лишь участие в Святой Мессе и богослужениях, в церковных встречах и пастырской деятельности общины, демонстрация религиозных символов или просто исповедание своей веры могут поставить под угрозу свободу и даже саму жизнь. Религиозные гонения проявляются по-разному, подчеркнул пакистанский кардинал: они могут принимать форму жестоких нападений, как это делает самопровозглашённое Исламское государство в Ираке и Сирии в отношении христиан и езидов, или же принимать более изощрённые формы, такие как дискриминация, угрозы, вымогательства, похищение людей и насильственное обращение в другую веру, отказ в гражданских правах или ограничение свобод. В Иране только в ноябре и декабре 2018 года были арестованы 142 христианина: их обвинили в принадлежности к «секте сионистов», которая пытается «ослабить ислам и Исламскую Республику». До 2003 года в Ираке проживали полтора миллиона христиан, летом 2019 года их число составляло менее 150 000 (-90%)", - говорится в докладе Папского фонда.

В период с 2017 по 2019 год список государств, в которых больше всего страдают христиане, пополнился такими странами, как Буркина-Фасо, Камерун и Шри-Ланка.

"Новым фронтом исламского фундаментализма стала Африка, о чём свидетельствует тот факт, что из 17 священников и одной монахини, убитых по всему миру в 2019 году, 14 были лишены жизни на этом континенте. Резко ухудшилась ситуация в Буркина-Фасо: только за первые шесть месяцев 2019 года было убито 20 христиан, в том числе 6 католических священников и один протестантский пастор", - говорится в документе.

Кроме того, в Индии за последние два года было совершено более 1 000 нападений на христиан со стороны индуистских экстремистов, которые также разрушили более 100 христианских храмов.

Также в докладе упоминаются политические и правительственные преследования. По различным оценкам, от пятидесяти до семидесяти тысяч заключённых в северокорейских исправительно-трудовых лагерях являются христианами, которых преследуют за веру и подвергают всем формам жестокого обращения, включая внесудебные казни.