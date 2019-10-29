В результате взрыва разрушен склад, пострадавших нет.

В Днепре на маслоэктрационном заводе произошел мощный взрыв с последующим горением.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: dsns.gov.ua

"28 октября в 21:53 в г. Днепр по ул. Байкальская 9, на территории маслоэкстракционного завода ООО "Потоки" в складском здании произошел взрыв с последующим горением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 23:16 спасатели ликвидировали пожар на площади 200 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

В результате взрыва разрушено складское здание на площади около 4 200 тыс. кв. м.

К тушению пожара привлекались 37 человек личного состава и семь единиц техники.

Напомним, ранее на химпредприятии в Ровенской области произошел взрыв.